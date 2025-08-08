El Magal de Touba i el seu missatge de pau, treball i espiritualitat

El pròxim 13 d’agost, la ciutat de Terrassa tornarà a ser escenari d’una de les celebracions més significatives per a la comunitat senegalesa: el Magal de Touba.
Més enllà d’un esdeveniment religiós, aquesta festa és un homenatge profund a la resistència pacífica, la fe i la dignitat del poble africà.
El Magal commemora l’exili del Cheikh Ahmadou Bamba, fundador de la confraria sufí dels murides. Amb el seu missatge de pau, treball i espiritualitat, Bamba va plantar cara al règim colonial francès sense recórrer mai a la violència. El seu llegat viu encara avui en les pregàries, els àpats comunitaris i els cants tradicionals que caracteritzen aquesta jornada, i que enforteixen els llaços entre les persones.
A Terrassa, el Magal s’ha consolidat com una cita anual que reflecteix la riquesa cultural i la convivència que defineixen la nostra ciutat. Com cada any, veïns i veïnes, així com representants municipals, tenen l’honor de compartir aquest moment amb la comunitat murid, en un ambient de germanor, agraïment i reconeixement mutu.
Per a la comunitat senegalesa, i especialment per al president de l’Associació Espanyola de Solidaritat Senegalesa de Terrassa, Madiop Diop, el Magal no és només una festa religiosa. És també una expressió viva del sentit de comunitat i del missatge espiritual de Cheikh Ahmadou Bamba. “És una jornada per donar gràcies a Déu, compartir el menjar i fer que tothom se senti part d’un dia d’alegria i germanor”, afirma Diop. “Estem profundament agraïts pel suport i respecte que rebem cada any per part de la ciutat”.
El Magal de Touba és, en definitiva, un testimoni viu de la força de la diversitat i de la capacitat d’un poble per preservar la seva memòria i identitat, fins i tot lluny de casa.
Aquesta celebració no només enriqueix la vida espiritual i cultural de la comunitat senegalesa, sinó que també aporta valors universals que poden inspirar tota la ciutat: l’hospitalitat, la solidaritat, el respecte per les arrels, el valor de l’esforç i el compromís amb el bé comú.
Integrar aquests valors en el dia a dia de Terrassa és fer un pas endavant cap a una convivència més inclusiva, basada en el coneixement mutu, el diàleg intercultural i el reconeixement de la diversitat com a fortalesa compartida.
Moltes gràcies, i felicitats pel Magal a tots els ciutadans i ciutadanes senegalesos de Terrassa i del món.