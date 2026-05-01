Dades, col·laboració i intel·ligència: una nova manera de prendre decisions al territori

El projecte LiBECCIO s’inscriu en aquesta necessitat, proposant un model que combina dades, tecnologia i participació activa dels actors del territori. El projecte LIBECCIO (sustainabiLIty of tourism By Enhancing Cooperation and dIgital transfOrmation) és una iniciativa del programa Interreg Euro-MED 2021–2027 que es va posar en marxa a principis de 2024, centrant l’activitat en millorar la governança del turisme, la gestió de les destinacions i la seva resiliència mitjançant la transformació digital.
En el marc de les activitats, el Living Lab desenvolupat a Terrassa n’és un exemple concret: un espai on stakeholders locals han pogut testar eines, identificar necessitats i contribuir directament a la definició de solucions.
Aquest article explora com la integració de dades, la metodologia Living Lab, la plataforma DMSS i el suport de la intel·ligència artificial, reforçada per la xarxa ETIP, permet avançar cap a una nova governança territorial.
El valor de les dades en la presa de decisions
Entendre un territori implica anar més enllà de la percepció. Les dades permeten captar dinàmiques reals, identificar tendències i fonamentar decisions amb criteri. Són, per tant, un element essencial per a la planificació estratègica i la definició de polítiques públiques més eficients.
Tanmateix, la realitat mostra que sovint aquestes dades estan fragmentades, disperses o poc accessibles. A això s’hi afegeix una manca d’estandardització i, en molts casos, una limitada cultura de compartició entre actors. Aquestes limitacions dificulten una visió global i coherent del territori.
El Living Lab organitzat per Turisme Terrassa (Ajuntament de Terrassa) i amb la col·laboració de la Cambra de Comerç ha posat de manifest precisament aquesta situació, especialment en l’àmbit turístic, on els participants han identificat tant la necessitat de dades rellevants com les mancances existents. Aquesta constatació reforça la idea que la millora de la governança de les dades és un pas imprescindible per avançar.
Living Lab i ETIP: posar els “stakeholders” al centre
Una de les aportacions clau de LiBECCIO és l’ús del model Living Lab, una metodologia que permet desenvolupar i validar solucions en entorns reals, amb la participació activa dels usuaris finals.
Aquest enfocament es veu reforçat per la xarxa ETIP (European Territorial Innovation Partnership), que actua com a marc de col·laboració estable entre actors del territori. En aquest context, els “stakeholders” no són només receptors de solucions, sinó participants actius en la seva definició i evolució. Alhora, són també els principals beneficiaris dels resultats.
A Terrassa, aquest plantejament s’ha traduït en una sessió estructurada , realitzada al mes de desembre passat, que va combinar diagnosi, experimentació i co-creació. Els participants han pogut interactuar amb la plataforma, aportar la seva visió i contrastar necessitats en un entorn col·laboratiu. Aquesta dinàmica no només millora la qualitat de les solucions, sinó que també en facilita l’adopció.
Especialment significativa ha estat la dinàmica del “mercat de dades”, que ha permès identificar quins datasets són prioritaris, quines mancances existeixen i fins a quin punt els actors estan disposats a compartir informació . Aquest exercici reflecteix clarament el valor de la co-creació i la corresponsabilitat.
DMSS: de la dada a la decisió
La plataforma DMSS (Decision-Making Support System) és l’eina que articula aquest ecosistema. La seva funció és transformar dades disperses en informació estructurada i útil per a la presa de decisions.
Durant el Living Lab, els participants han pogut explorar diferents quadres de comandament vinculats a àmbits com els preus d’allotjament, la sostenibilitat social, la distribució territorial de l’oferta o la mobilitat. Aquest enfocament permet visualitzar la informació de manera clara i facilitar l’anàlisi des de diferents perspectives .
El valor del DMSS no rau només en la tecnologia, sinó en el fet que evoluciona a partir del feedback dels seus usuaris. La interacció directa amb stakeholders —en el marc del Living Lab i de la xarxa ETIP— permet ajustar els indicadors, millorar la qualitat de les dades i adaptar la plataforma a necessitats reals.
D’aquesta manera, el DMSS esdevé un instrument pràctic per reduir la complexitat i facilitar decisions més informades i coherents amb el context territorial.
El paper de la intel·ligència artificial
La intel·ligència artificial (IA) aporta una capa addicional de valor en aquest ecosistema. No substitueix les eines existents, sinó que en potencia les capacitats.
Si volguéssim incloure l’IA potenciaríem l’anàlisi grans volums de dades, la identificació de patrons que no són evidents a simple vista i la possibilitat de generar escenaris futurs. Això és especialment rellevant en contextos com el turisme, on la capacitat d’anticipació pot marcar la diferència en la gestió de fluxos o recursos.
Tot i això, és important mantenir una visió realista. La IA només és efectiva si es basa en dades de qualitat i en una governança clara.
En aquest sentit, el treball previ de definició, estructuració i validació de dades —impulsat pel Living Lab i la xarxa ETIP— és fonamental.
Un nou model de governança basat en dades
El principal valor del projecte LiBECCIO és la seva capacitat d’integrar diferents dimensions en un model coherent. Les dades aporten coneixement, el Living Lab valida aquest coneixement en context real, la xarxa ETIP assegura la implicació dels stakeholders, el DMSS facilita la presa de decisions i la intel·ligència artificial amplia la capacitat analítica.
L’experiència de Terrassa mostra que aquesta combinació no només és viable, sinó que genera resultats tangibles: una millor identificació de necessitats, una major predisposició a compartir dades i una base sòlida per a la millora contínua del sistema.
Per acabar:
La transformació de la governança territorial passa per situar les dades al centre, però també per activar els actors que les generen i les utilitzen.
El Living Lab de Terrassa, en el marc de la xarxa ETIP, demostra que quan tecnologia i participació es combinen, es poden desenvolupar solucions més útils, més adoptables i amb més impacte.
LiBECCIO avança en aquesta direcció, contribuint a construir un model de presa de decisions més informada, col·laborativa i orientada a la sostenibilitat. Un model en què les dades i la intel·ligència artificial no són un fi en si mateixos, sinó eines al servei del territori.
SI vols conèixer més sobre LIBECCIO: https://libeccio.interreg-euro-med.eu/
El projecte LIBECCIO (sustainabiLIty of tourism By Enhancing Cooperation and dIgital transfOrmation) és una iniciativa del programa Interreg Euro-MED 2021–2027 que es va posar en marxa a principis de 2024, amb una durada prevista fins al 2026. El consorci està liderat per la Regió d’Emília-Romanya (Itàlia) i integra deu socis de set països europeus - Itàlia, Grècia, Montenegro, Eslovènia, Espanya, Bòsnia i Hercegovina i Bulgària - . Els socis treballen conjuntament per millorar la governança del turisme, la gestió de les destinacions i la seva resiliència mitjançant la transformació digital.
Marianella Pereira Yaquero. Responsable de Desenvolupament Sostenible Empresarial, LIBECCIO Project Manager. Cambra de Comerç de Terrassa