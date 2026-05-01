El valor de l’orientació professional a la universitat

Aquesta incertesa, a més, es veu amplificada per una sensació d’acceleració, en part derivada de la velocitat a la qual es produeixen els canvis tecnològics, que impliquen un constant procés d’adaptació. En aquest escenari, la universitat ha de ser, més que mai, quelcom més que un centre de transmissió de coneixements: ha de ser pont, brúixola, i punt de trobada.
L’estudiantat moltes vegades veu la cerca de feina com una tasca absolutament fora de la seva zona de confort, que es desenvolupa en un món —el laboral— on es juga a unes regles diferents a les del món acadèmic en el qual s’havia mogut fins ara, on es parla un altre idioma. Per això la universitat ha d’actuar com a pont, per ajudar l’estudiantat a creuar entre aquests dos mons, l’acadèmic i el laboral, sense caure al buit.
La universitat ha de ser brúixola per a poder ajudar l’estudiantat universitari a trobar el seu camí, descobrir cap a on vol projectar el seu talent i aportar valor; a conèixer-se, conèixer les seves capacitats, a potenciar les habilitats que diferencien a cada futur professional i a omplir-ne les mancances; i també a treballar, des de l’autoconeixement, en com presentar-se a l’exterior a l’hora de trobar feina.
Però la feina difícilment va a buscar a les persones mentre aquestes estan assegudes a casa. Cercar feina és una feina en si mateixa, una feina que també requereix moure’s i connectar-se. I per això la universitat ha de ser punt de trobada, per facilitar la connexió d’aquest nou talent amb la realitat laboral, la xarxa d’empreses i amb altres agents del territori —com poden ser l’associació d’antics alumnes UPC Alumni, els col·legis professionals o altres entitats—.
I és per aquests motius que a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (l’ESEIAAT) de la UPC, estem treballant per reforçar el pla d’orientació professional: facilitant un acompanyament perquè l’estudiantat es formi tant en coneixements tècnics com en les anomenades “soft skills”, —que defineixen la seva manera de treballar i de relacionar-se amb els altres— a través de nous programes i formacions; mantenint iniciatives com el Fòrum d’Empreses o la jornada de “speed recruitment”, que connecten el nou talent amb aquelles companyies que en cerquen; promovent les pràctiques en empreses —per a molts i moltes la seva primera feina—, i que molts cops acaben en una contractació; facilitant espais d’assessorament personalitzat en els que l’estudiantat pot parlar amb persones mentores o orientadores a l’hora de cercar potencials futurs professionals; potenciant l’impuls de l’emprenedoria a través de l’EmprènUPC; o, fins i tot, buscant noves maneres d’apropar els alumni a l’estudiantat actual per facilitar un punt de vista més proper i personal a la situació en la qual es troben aquests últims.
Perquè, en definitiva, la nostra missió és que cada estudiant surti de l’escola amb un títol sota el braç, però també amb la confiança i les connexions necessàries per navegar amb èxit en el món laboral.
Heura Ventura. Sotsdirectora d’Orientació professional de l’ESEIAAT de la UPC