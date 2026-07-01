Demanar ajuda no hauria de fer mal

Hi ha caigudes que no acaben quan una s’aixeca de terra. A vegades, el més difícil arriba després: quan demanes ajuda, intentes explicar què sents i descobreixes que el teu dolor sembla necessitar proves per ser pres seriosament. Aquesta és una història personal, però podria ser la de qualsevol..
Fa uns dies vaig caure a Barcelona. Caminava a prop de l’entrada d’un centre comercial on, en un principi, pensava entrar per fer unes compres. De sobte, vaig ensopegar amb un desnivell a terra que no vaig arribar a veure i vaig caure.
El cop va ser fort. Diverses persones es van acostar per ajudar-me. Recordo veus, preguntes, mans que intentaven incorporar-me. Jo, però, encara intentava entendre què havia passat. Mirava a terra, buscava el perquè de la caiguda, intentava reconstruir mentalment l’instant exacte en què havia perdut l’equilibri.
En aquells primers segons una no sap ben bé què sent. El cos està sota l’impacte, la ment intenta ordenar l’escena i el dolor apareix a poc a poc, com si primer hagués de travessar la confusió. Em feien molt mal els braços, però encara intentava saber si era només el cop, l’ensurt o alguna cosa més.
Algú em va preguntar si m’havia marejat.
—No, no m’he marejat —vaig respondre—. Hi havia un desnivell a terra. No l’he vist i he caigut.
En aquell primer moment vaig intentar mantenir-me sencera. Crec que moltes persones fem això: ens aixequem de pressa, traiem importància al que ha passat, diem “estic bé” gairebé per reflex, fins i tot quan alguna cosa dins nostre comença a advertir-nos que no és així.
Vaig entrar al centre comercial i vaig anar al lavabo. Necessitava aturar-me, respirar, comprovar si el dolor disminuïa o si realment m’havia fet mal. Però el dolor no marxava. Al contrari. Vaig començar a adonar-me que no tenia la mateixa mobilitat als braços, sobretot a l’esquerre. Em costava moure’ls i el dolor era cada vegada més evident.
I aleshores sí, em vaig començar a marejar.
“No pot ser”, vaig pensar. “Jo estava bé. Però alguna cosa no va bé. He de demanar ajuda. És el més intel·ligent”.
I aquí va començar, per a mi, la part més difícil d’aquesta història.
Em vaig adreçar a una persona de seguretat i li vaig explicar el que havia passat. Li vaig dir que havia caigut, que em feien molt mal els braços i que no els podia moure amb normalitat. Aquesta primera persona va trucar a dos companys perquè vinguessin. En veure’m, va comentar que el braç estava estrany, que havia caigut i que calia trucar a una ambulància.
En aquell moment vaig sentir un cert alleujament. El meu cos m’estava dient clarament que alguna cosa no anava bé, i per fi semblava que algú ho havia entès.
Però quan van arribar els altres dos, la situació va canviar.
Un d’ells va començar a demanar-me que mogués el braç. Jo el movia com podia, amb dolor i amb una mobilitat limitada. Però aquell gest va ser interpretat com una prova que no passava res.
—Ho veus? El pots moure. Per això no està trencat. Relaxa’t. Estàs bé. No ha passat res. T’has espantat.
Jo vaig insistir que no el podia moure bé, que em feia molt mal, que no tenia la mateixa mobilitat als braços. Però semblava que el meu dolor no era suficient.
—No trucarem a cap ambulància perquè no vindran. Per coses com aquesta no venen. Ves-te’n a casa i demà, si et continua fent mal, vas al metge.
Em van oferir gel “perquè em quedés més tranquil·la”. Em van dir que no tenia ni un morat, que si m’hagués fet mal ja es veuria. Jo repetia que em feia mal, que em costava moure els braços, que vivia a Terrassa i que era a Barcelona, lluny de casa.
La resposta va ser tan senzilla com dura:
—Doncs demana’t tu l’ambulància o un taxi.
I aquí es va acabar tot.
L’únic sensat hauria estat activar les mesures adequades. Jo estava adolorida, marejada, fora de la meva ciutat i amb mobilitat reduïda als braços. No podia saber si tenia una fractura, una fissura, una lesió muscular o alguna cosa més greu. Precisament per això vaig demanar ajuda.
No necessitava que ningú valorés el meu dolor des de l’aparença. Necessitava que s’activés l’ajuda adequada.
Vaig marxar com vaig poder, amb dolor, confosa i gairebé sense poder moure els braços. També vaig marxar pensant com m’ho faria per arribar a casa, com em desplaçaria des de Barcelona fins a Terrassa en aquell estat, com podria sostenir les meves coses o demanar ajuda si amb prou feines podia moure els braços.
I, sobretot, vaig marxar amb una sensació difícil d’explicar. No era només impotència. Era soledat. Una soledat estranya, perquè estava envoltada de gent, però em sentia desprotegida. Sentia que demanar ajuda m’havia situat en una posició incòmoda, gairebé com si m’hagués de disculpar per necessitar-la.
No demanava privilegis. No demanava una atenció especial. Només demanava que algú cregués que el meu dolor era real. De fet, ni tan sols m’havia passat pel cap que l’hagués de demostrar. Jo no estava interpretant una escena: estava vivint el dolor en el meu propi cos.
Després, a l’hospital, va arribar l’atenció que necessitava des del principi: una exploració mèdica i un diagnòstic. El resultat va ser clar: fractura del cap del radi esquerre, Mason I. A l’informe també hi constava un possible petit traç de fractura al cap del radi dret. Em van indicar cabestrell, analgèsia i control posterior amb traumatologia.
Aleshores vaig tornar mentalment a aquella frase: “No tens res”.
I vaig pensar en com pot arribar a ser de perillós minimitzar el dolor d’una persona sense una exploració mèdica prèvia. Perquè jo podia moure el braç, sí. Però això no volia dir que estigués bé. No tenia un morat visible en aquell moment, però això no volia dir que no hi hagués cap lesió. No era només un ensurt. El meu cos m’estava avisant d’alguna cosa real.
No escric aquestes línies per assenyalar un lloc concret. Tampoc per convertir una experiència personal en una acusació individual. Les escric perquè crec que necessitem reflexionar sobre alguna cosa molt més àmplia: com responem, com a societat, quan algú es mostra vulnerable i demana ajuda.
Una caiguda li pot passar a qualsevol. A una persona gran, a una mare amb un cotxet, a algú amb mobilitat reduïda, a una persona que camina de pressa per arribar a la feina, a algú que és fora de la seva ciutat, a qualsevol de nosaltres. Ningú està lliure de perdre l’equilibri d’un segon a l’altre. I ningú sap com reaccionarà el seu cos després d’un cop.
Per això és tan important no minimitzar.
Quan algú diu “em fa mal”, aquesta frase mereix respecte. Quan algú diu “no puc moure bé els braços”, mereix atenció. Quan algú està marejada, espantada i necessita ajuda, mereix acompanyament. No sempre podem saber des de fora la gravetat d’una lesió. Però sí que podem escollir no augmentar el dolor de qui l’ha patida.
Més enllà dels protocols, que són necessaris, hi ha la humanitat. I juntament amb la humanitat, també hi ha la responsabilitat de saber què cal fer quan una persona demana auxili. No es tracta d’alarmar per tot, però tampoc de decidir, sense formació mèdica i des de l’aparença, que “no passa res”. En una situació així, el més adequat no és tancar la porta a l’ajuda, sinó activar les mesures necessàries perquè aquella persona pugui ser valorada i atesa.
Perquè hi ha danys que no es veuen a simple vista. Hi ha fractures que no venen acompanyades d’un morat immediat. Hi ha dolors que no es poden mesurar des de fora. I hi ha moments en què una paraula, una actitud o una resposta freda poden fer que una persona se senti encara més vulnerable.
Potser moltes persones no saben com actuar davant d’una situació així. Potser la por d’equivocar-se, la manca de formació o el costum de restar importància al que no es veu ens porten a respostes precipitades. Precisament per això n’hem de parlar.
Demanar ajuda no hauria de convertir-se en una lluita per ser creguda.
El més dur no va ser només caure. Va ser sentir que, en el moment en què més necessitava ser escoltada, havia de demostrar que el meu dolor existia. Va ser marxar amb una fractura sense saber-ho, gairebé sense poder moure els braços, fora de la meva ciutat i preguntant-me com m’ho faria.
Vivim en una societat que massa sovint ens empeny a ser fortes, a no molestar, a aixecar-nos de pressa, a continuar caminant encara que el cos ens estigui demanant que parem. Però potser hauríem de començar a mirar d’una altra manera aquests instants en què algú s’atreveix a dir: “No puc. Necessito ajuda”.
Perquè ajudar no sempre vol dir tenir totes les respostes. A vegades vol dir no dubtar d’entrada. No valorar des de l’aparença. No tancar la porta abans d’hora. A vegades vol dir una cosa tan senzilla i tan important com quedar-se, escoltar i acompanyar fins que aquella persona estigui realment atesa.
Avui m’ha passat a mi. Demà li pot passar a qualsevol.
I potser el que més necessitem recordar és això: no sempre es veu el dolor, però això no el fa menys real.