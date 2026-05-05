Des que naixem, ja ens estem acomiadant. Pot semblar una idea dura, fins i tot incòmoda, però és profundament real: el mateix instant que inaugura la vida posa en marxa també el seu compte enrere.
No és una condemna, sinó una condició. Viure implica, inevitablement, anar deixant enrere. Cada etapa que iniciem porta implícita un comiat: la infància s’acomiada quan arriba l’adolescència, els moments presents es dissolen mentre els vivim, i fins i tot els records, amb el temps, es transformen. Cada batec ens acosta a tot el que vindrà, però també ens allunya de tot el que ja ha estat. I, tanmateix, no vivim així. No ens despertem cada matí pensant que estem una mica més a prop del final. El cervell humà, des de la mirada de la neuroeducació, ens protegeix d’aquesta consciència constant. Necessitem estabilitat, continuïtat, una certa il·lusió de permanència per poder funcionar. Per això automatitzem, repetim, construïm rutines que ens donen seguretat. Per això el que un dia ens semblava extraordinari acaba convertint-se en quotidià.
Aquest mecanisme és útil, però té un cost silenciós: ens allunya de la intensitat del present. Vivim sovint en “pilot automàtic”, atrapats en una successió de dies que passen sense gairebé ser viscuts. Ens llevem, complim, avancem… però no sempre ens aturem a sentir realment el que ens passa. El cervell busca eficiència, no profunditat. I mentre nosaltres simplifiquem, el temps continua, discret però implacable. Aquí apareix una de les grans paradoxes de l’existència: mentre el nostre cervell s’esforça per fer-nos sentir que tot continua, la vida ens recorda constantment que tot canvia. Tot passa. Tot s’acaba. I és justament en aquesta tensió on neix una oportunitat valuosa.
Prendre consciència que des que naixem ja ens acomiadem no hauria de ser una font d’angoixa, sinó una invitació a viure amb més sentit. Quan entenem que cada moment és únic i irrepetible, el cervell respon: s’activen els circuits de l’atenció, de l’emoció, de la memòria significativa. Allò que vivim amb consciència deixa més empremta, ens transforma més. La neurociència és clara: aprenem millor allò que ens emociona, allò que percebem com a important. I poques coses són més importants que saber que el temps és limitat.
Això té implicacions profundes en l’educació. Educar no és només transmetre coneixement, sinó ajudar a despertar un enfocament. Acompanyar infants i joves a entendre que la vida no és només una cursa cap a objectius futurs, sinó una experiència que passa ara. Que cada etapa que viuen no és només un trànsit cap a la següent, sinó també un comiat d’allò que no tornarà. Aprendre a acomiadar-se és, en el fons, aprendre a viure. Cada final, per petit que sigui, ens recorda la naturalesa efímera de tot plegat. Però també ens ofereix una possibilitat: si tot és finit, tot és valuós. Cada conversa, cada aprenentatge, cada instant compartit té un valor únic perquè no es repetirà exactament igual.
La idea que “això s’acaba” pot fer-nos recular, però també pot despertar-nos. Pot fer-nos adonar que la vida no es pot ajornar indefinidament. Que el moment perfecte sovint no arriba, perquè el moment és aquest. Que allò que no diem, que no fem, que no vivim queda suspès en un temps que no sempre ens espera. I no es tracta de viure amb pressa ni d’omplir cada instant d’una intensitat artificial. Es tracta de viure amb presència. D’habitar el que ja hi és. De mirar amb atenció el que sembla petit. De descobrir que dins de la rutina també hi ha vida, si deixem de passar-hi per sobre.
Potser el veritable repte no és evitar el compte enrere, perquè això és impossible, sinó decidir com el recorrem. Podem fer-ho des de la distracció, deixant que els dies s’escolin sense tocar-nos gaire. O podem fer-ho des de la consciència, des de la connexió, sabent que cada instant és fràgil i, precisament per això, immens. Quan integrem aquesta idea, no ens tornem més tristos, sinó més desperts. Comencem a valorar d’una altra manera el temps, les persones, les experiències. Estimem amb més presència. Aprenem amb més profunditat. Vivim amb més veritat.
Perquè, al cap i a la fi, des que naixem ja ens estem acomiadant. Però és justament aquest comiat constant el que dona sentit a tot el que vivim. No podem aturar el temps, però sí que podem decidir que, mentre passa, no ens passi de llarg.