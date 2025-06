Dormir bé, créixer millor

Vivim en una societat que valora la productivitat per sobre del descans.

I, malauradament, aquest model s’està imposant també als infants i adolescents, que cada vegada dormen menys i pitjor. El problema no és anecdòtic: és estructural. I, si no hi posem remei aviat, les conseqüències seran devastadores per a tota una generació.

Els joves estan dormint menys hores de les recomanades per a la seva edat, i el son que tenen sovint és de mala qualitat. Les raons són diverses: hàbits desordenats, ús excessiu de pantalles a última hora del dia, sobrecàrrega d’activitats extraescolars i un ritme vital accelerat que no deixa espai al descans ni a la desconnexió.

Però no estem parlant només de cansament. La privació de son en aquestes etapes de creixement afecta directament la capacitat de concentració, la memòria, la regulació emocional i el rendiment acadèmic. Els infants que dormen malament són més irritables, més impulsius i tenen més dificultats per gestionar conflictes o relacionar-se amb l’entorn. A més llarg termini, augmenta el risc de problemes de salut mental i física, inclosa l’obesitat, la depressió o l’ansietat.

Davant d’aquesta realitat, no podem continuar mirant cap a una altra banda. Necessitem una resposta clara i coordinada: des de les famílies, sí, però també des de les escoles, els professionals sanitaris, els mitjans de comunicació i, sobretot, des de les institucions.

És hora de posar el descans al centre de les polítiques de salut infantil i adolescent. Cal revisar horaris escolars, limitar l’exposició a pantalles durant les últimes hores del dia i educar en la importància del son amb la mateixa contundència amb què es parla d’alimentació o d’activitat física. Dormir no és perdre el temps; és una inversió directa en salut, benestar i desenvolupament.

El futur del nostre país depèn d’una generació que pugui créixer amb les condicions òptimes per desenvolupar-se. I això comença, de forma innegociable, per un bon descans. Donem als infants i adolescents allò que necessiten per créixer plenament: el dret a dormir, el dret a viure amb salut.