Allò que uneix els terrassencs

Avui el Diari de Terrassa celebrarà la cinquena edició dels premis Gent de Terrassa. Aquest any hem posat èmfasi en allò que ens uneix als terrassencs, en contraposició amb l’ambient de crispació que es vol generar des d’alguns sectors. En aquest editorial, però, volem parlar d’una iniciativa que duu a terme una entitat que va ser guardonada l’any passat en aquests premis. Es tracta dels Minyons de Terrassa. Ahir van presentar un projecte pioner per fer els castells accessibles. Amb el nom “Acompanya’m”, la colla malva vol eliminar barreres en l’activitat castellera i convertir tant Cal Reig com les actuacions a plaça en espais més accessibles per a tothom. Per això, posaran pictogrames i senyalització adaptada per facilitar l’orientació i la comprensió dels espais. Es tracta d’una iniciativa que va més enllà de carregar i descarregar castells. Accions com aquestes són les que fan gran una ciutat i ens fan sentir orgullosos de ser terrassencs.\r\n