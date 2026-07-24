Els punts més calents a la ciutat

Sense cap mena de dubte, amb el permís de la Copa del Món de futbol, el tema de l’estiu fins ara és la calor. De fet, ja hem viscut tres onades, que han acostat el termòmetre fins als 40 °C. No és d’estranyar que fins i tot obri un debat polític. Ahir, el ple municipal va aprovar dues mesures per fer front als episodis de temperatures extremes. La primera i més urgent és fer gratuïtes les piscines municipals per als col·lectius més vulnerables durant les onades de calor. El segon acord és l’elaboració d’un pla que permeti climatitzar totes les escoles públiques de Terrassa. El que queda clar és que a partir d’ara hem de començar a canviar la nostra manera de viure a l’estiu. No només des del punt de vista personal, sinó també de la ciutat. El disseny urbanístic ha de començar a tenir en compte el canvi climàtic per evitar que hi hagi punts calents com els que hem trobat a Terrassa. No hi ha marxa enrere i, malauradament cal prendre mesures com més aviat millor.\r\n