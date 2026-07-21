Trenta anys del Vint-i-dos de Juliol

Els terrassencs més joves no ho van veure, però la via del tren separava Terrassa. El passeig del Vint-i-dos de Juliol com el coneixem avui existeix després del soterrament de 1994 i la posterior transformació de l’avinguda, inaugurada el 7 de juliol de 1996. L’obra del soterrament va costar 4.300 milions de pessetes (26 milions d’euros), pagada en part amb un fons FEDER que premiava plans urbanístics amb abast social i cultural, i es va allargar dos anys i mig. La urbanització del passeig va durar dos anys més. Va ser un projecte de ciutat, a l’altura del parc de Vallparadís o l’allargament d’FGC. Es va crear habitatge, zones de vianants, i molt a prop es van situar equipaments com l’INS Montserrat Roig o la Biblioteca Central. Tot i recosir el centre amb Sant Pere, al passeig ha mancat d’empenta. El Vint-i-dos de Juliol s’ha convertit en una gran avinguda però no és l’eix vertebrador que s’esperava quan es va planificar.\r\n