Opinió

Trenta anys del Vint-i-dos de Juliol

ARA A PORTADA

21 de juliol de 2026

Els terrassencs més joves no ho van veure, però la via del tren separava Terrassa. El passeig del Vint-i-dos de Juliol com el coneixem avui existeix després del soterrament de 1994 i la posterior transformació de l’avinguda, inaugurada el 7 de juliol de 1996. L’obra del soterrament va costar 4.300 milions de pessetes (26 milions d’euros), pagada en part amb un fons FEDER que premiava plans urbanístics amb abast social i cultural, i es va allargar dos anys i mig. La urbanització del passeig va durar dos anys més.  Va ser un projecte de ciutat, a l’altura del parc de Vallparadís o l’allargament d’FGC. Es va crear habitatge, zones de vianants, i  molt a prop es van situar equipaments com l’INS Montserrat Roig o la Biblioteca Central. Tot i recosir el centre amb Sant Pere, al passeig ha mancat d’empenta. El Vint-i-dos de Juliol s’ha convertit en una gran avinguda però no és l’eix vertebrador que s’esperava quan es va planificar.

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