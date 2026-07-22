Més agents de la Policia Municipal

Dotze nous agents de la Policia Municipal van rebre les seves credencials per iniciar el seu servei a Terrassa. Han superat una formació de vuit mesos a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, temps durant el qual han rebut el suport dels seus comandaments. Amb aquestes noves incorporacions, el cos municipal compta ja amb 290 efectius, aproximant-se als 300 agents considerats com la ràtio òptima d’un efectiu per cada 1.000 habitants. Aquesta dada és molt rellevant, perquè la seguretat i la neteja són unes de les prioritats de l’actual govern municipal. Per tant, ampliar la plantilla d’agents hauria de permetre reduir la percepció d’inseguretat. Recordem que les últimes dades de delictes marquen una tendència a la baixa. Però la millor fórmula per lluitar contra la percepció d’inseguretat és que els ciutadans vegin agents al carrer constantment. Sabem que això representa una important despesa, però és molt necessari.\r\n