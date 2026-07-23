A finals del 2025, Terrassa concentrava el 18,3% de totes les empreses industrials del Vallès Occidental, per davant de Sabadell (14,7%) i Rubí (10,5%). Segons el darrer informe “Flaix de la Indústria 2026”, publicat pel Consell Comarcal, és el municipi amb més empreses i més treballadors del sector, lidera la comarca en nombre de polígons d’activitat econòmica i en consum d’aigua per a usos industrials, ocupa la segona posició en alumnat de formació professional de famílies industrials, i és el tercer en superfície de sòl industrial. A més, a Terrassa, la indústria representa l’11,8% del total d’empreses, amb 642 companyies industrials sobre un total de 5.460. És una ciutat amb tradició i experiència industrial. Es necessita, doncs, més suport a les empreses perquè puguin modernitzar, innovar i implantar noves tecnologies que les facin més competitives. Terrassa ha estat i serà sempre la gran capital industrial del Vallès Occidental.\r\n