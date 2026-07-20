Un campió, el millor ambaixador

Unes 8.500 persones van vibrar diumenge a la nit amb la final del Mundial de futbol a l’Espai Vela del parc de Vallparadís. Més enllà del fenomen sociològic que suposa aquesta generació de la selecció espanyola, ens hem de quedar amb el fet que la celebració es va fer amb civisme i sense cap incident destacat a la ciutat. Els terrassencs teníem molt a celebrar. Dins del camp, hi havia Dani Olmo, que va tornar a ser un dels millors del partit i de tot el campionat. El jugador terrassenc no només va ser exemplar dins del terreny de joc sinó també fora. Amb els seus valors és el nostre millor ambaixador al món. De fet, va recollir la seva medalla de campió del món i va alçar la copa amb una bandera de Terrassa lligada a la cintura. Abans del partit, en un missatge al Diari de Terrassa, va afirmar que tenia la ciutat molt present i així ho va demostrar. Per això, ens sentim tan orgullosos del nostre campió.\r\n