Marge de millora de la C-1415a

La carretera C-1415a, que uneix Terrassa i Castellar del Vallès, ha tornat a ser notícia els últims dies. Una vegada més el motiu ha estat un tràgic accident. En aquest cas, la víctima va ser l’Enzo, un jove de 16 anys. Aquesta via no és la més perillosa de Catalunya, ni tan sols de la comarca, però sí que és cert que quan hi ha un sinistre resulta ser molt greu. Ho va ser l’any passat quan tres ciclistes van ser atropellats per un turisme. També podem recordar l’any 2022, quan un altre ciclista va morir en ser envestit en aquesta mateixa carretera. Qui hi circula habitualment explica que la visibilitat d’alguns revolts és un problema important i també el trànsit que hi ha format per camions i ciclistes. Aquests elements fan que qualsevol topada o sortida de via acabi amb conseqüències greus. Per tant, hi ha molt marge de millora en aquesta carretera. Reduir la vegetació, millorar la visibilitat o sistemes per limitar la velocitat permetrien reduir els riscos i afavorir la seguretat.\r\n