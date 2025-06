Alumnes amb calor extrema a les aules

Totes les previsions meteorològiques apuntaven que aquesta setmana hi hauria una calor extrema. A Terrassa les temperatures s’havien d’enfilar fins als 35 °C. I no han fallat. La ciutat va viure ahir un dels dies més calorosos des de l’inici de l’any. Quan el termòmetre s’enfila tant, sempre mirem cap als centres escolars. Els alumnes han de passar moltes hores dins d’unes aules a temperatures molt altes i sense cap aparell d’aire condicionat. Un estudi encarregat per l’Ajuntament de Terrassa sobre el confort ambiental a les 42 escoles públiques de la ciutat proposa com a mesures prioritàries la instal·lació de ventiladors de sostre, la millora de la ventilació creuada, un millor aïllament a les aules, i la creació de punts d’aigua i més zones d’ombra als patis per combatre la calor. Algunes AFA han pres mesures i han comprat ventiladors. Però no és responsabilitat seva. A l’aula els alumnes han de tenir les millors condicions possibles, sense passar fred ni calor.