Col·lapse pel carnet de cotxe

El col·lapse a la Direcció General de Trànsit (DGT) no és nou, però per més temps que passi, sembla que no hi ha una solució a la saturació per obtenir el permís. En data 12 de juny, la Prefectura de Trànsit de Sabadell, de la que depèn Terrassa, acumulava un total de 9.743 alumnes pendents de fer la prova de circulació. Segons les previsions, la DGT incorporarà més personal a partir de setembre, però les autoescoles constaten que les altes seran insuficients perquè també hi ha personal que es jubila. Treure’s el carnet de conduir es podria considerar pràcticament un dret, perquè és necessari per a molts aspectes de la vida. Costa d’entendre que una persona hagi d’esperar tres o quatre mesos per aconseguir el permís de conduir quan pot ser fonamental per poder anar a estudiar o a treballar. Creiem que s’ha de dimensionar millor aquest servei i dotar-lo del personal necessari per reduir l’espera, una mesura que serà beneficiosa per als examinats i per als examinadors, que estan sotmesos a una elevada càrrega de feina.