Competitivitat i compromís

El Vallès Occidental es manté com la segona comarca més competitiva de Catalunya, segons l’índex FEGP. Un lideratge que respon a actius com la disponibilitat de sòl, una economia diversificada i unes infraestructures en millora. La recent posada en servei del tram Viladecavalls-Olesa de la B-40 n’és una mostra. Però no n’hi ha prou. La reclamació de la ronda Nord per part del teixit empresarial és legítima. Cal millorar les connexions internes i amb la resta del país si volem continuar sent competitius. Tot i la pèrdua de pes industrial en alguns municipis, el teixit econòmic de la comarca es manté viu. Ara bé, cal mirar endavant. La digitalització i la sostenibilitat són els grans reptes d’aquesta dècada. Administració, empreses, agents econòmics i consumidors hem de posar-nos les piles. Només des del compromís compartit podrem garantir una economia forta, inclusiva i preparada. El potencial hi és. Cal activar-lo amb visió i responsabilitat.