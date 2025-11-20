Dades per a l’optimisme

A l’edició d’avui publiquem el resultat de dos informes en què Terrassa apareix ben situada. En primer lloc, la facturació dels negocis de Terrassa creix un 12,7%. La ciutat consolida el seu pes empresarial amb 6.815,5 milions d’euros de volum de vendes l’any 2023 i escala una posició al rànquing de municipis del Vallès Occidental, però cap empresa egarenca entra al top-25 comarcal. Així es desprèn de l’informe “Estructura empresarial de la província de Barcelona 2025” –però amb dades del 2023–, elaborat per la Diputació de Barcelona. Un altre estudi del mateix organisme, en aquest cas sobre el turisme, conclou que Terrassa és la segona població de la demarcació de Barcelona amb més atractius, equipaments i llocs d’interès turístic (8). De fet, només els visitants del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ja suposen més d’un terç del total a la resta d’atractius del Vallès. Són dades que conviden a ser optimistes sobre l’evolució econòmica de la ciutat.\r\n