Un any 2025 farcit de notícies

Durant el 2025 han passat moltes coses a Terrassa. Potser la més impactant va ser l’apagada que ens va deixar sense electricitat durant una jornada. Aquell incident ens va posar a prova. Però també hi ha hagut altres notícies rellevants. Aquest any que ara s’acaba va ser l’últim de les restriccions d’aigua. De fet, hem vist com enguany s’han activat les fonts ornamentals de la ciutat. I és el que el canvi climàtic ha estat una constant. Ho hem vist amb contrastos com tempestes violentes i al mateix temps temperatures elevades. De fet, per lluitar contra aquest fenomen, Terrassa ha posat en marxa la zona de baixes emissions (ZBE) que ha de canviar la mobilitat a la ciutat, i que s’ha posat en marxa sense incidents. A més, tenim la joia del Modernisme en obres de rehabilitació. Durant el 2025 també s’han celebrat molts esdeveniments. El Diari de Terrassa ha informat de forma exhaustiva amb dedicació i professionalitat, i ho continuarà fent durant el 2026. Bon Any!\r\n