La confusió de la balisa V‑16

Pocs dies abans de l’entrada en vigor de l’obligatorietat de la balisa V‑16, fixada per a l’1 de gener de 2026, Terrassa viu una carrera d’última hora a botigues i ferreteries. “Hi ha més demanda que fabricació”, alerta Sergi Ulloa, de Recanvis Kiray, mentre molts establiments mostren prestatgeries buides o han hagut de rectificar l’estoc davant dispositius obsolets. El canvi de tecnologia ha estat el principal maldecap: diversos conductors havien adquirit balises que ara no estan homologades, i alguns comerciants han optat per no vendre fins a tenir clar què és legal. A més, el desconeixement sobre el funcionament de la connectivitat —i els rumors que circulen sobre contactes automàtics amb emergències— ha afegit més dubtes que certeses. L’objectiu de la norma és evitar atropellaments i millorar la seguretat, i tot i la confusió inicial, amb informació clara i paciència, esperem que els conductors acabaran adaptant-se al nou sistema.\r\n