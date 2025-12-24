Una mamografia a temps és vital

La prevenció és imprescindible a totes les malalties. En el cas de la detecció del càncer, ho és encara més. I si parlem del càncer de mama, és vital. Fer-se una mamografia preventiva és clau. Per això, cada any, unes 28.000 dones terrassenques d’entre 50 i 69 anys reben una carta a casa seva amb una cita assignada per fer-se una mamografia. La resposta de les dones de la ciutat és prou bona, ja que el 70% va a fer-se’n. Un percentatge que està per sobre de la mitjana del territori català. Insistim en la importància d’aquest programa, és vital per al diagnòstic en estadis inicials. Segons dades del Departament de Salut, l’any 2024 es van diagnosticar més de 1.400 casos positius a tot Catalunya a través d’aquestes proves. A Terrassa, la taxa de detecció ja se situa al voltant del 6 per 1.000, una xifra que ha crescut gràcies a la millora tecnològica dels aparells de tomosíntesi i mamografia digital. Per tant, una mamografia a temps salva vides.\r\n