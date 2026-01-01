Propòsits i desitjos per a l’any 2026

El 2026 arrenca amb nous objectius per a Terrassa. Amb el mandat a la segona meitat, els líders polítics fan balanç dels avanços i dels reptes pendents. L’alcalde Jordi Ballart reclama estabilitat i un treball serè per reduir desigualtats i complir compromisos, des de nous CAP fins a polítiques contra el canvi climàtic. Meritxell Lluís aposta per una ciutat amb ambició, cohesió social i oportunitats econòmiques, reforçant el caràcter productiu, mentre l’oposició reivindica millores immediates: Eva Candela insisteix en habitatge i manteniment, mentre Pep Forn destaca la mobilitat sostenible i la innovació industrial i Marta Giménez assenyala les rieres i la seguretat. Malgrat les perspectives diverses, hi ha consens: el 2026 ha de ser un any d’oportunitats per a Terrassa, amb projectes que millorin mobilitat, espai públic, cohesió social i impuls industrial. Amb diàleg, planificació i implicació, Terrassa té l’oportunitat de fer realitat aquests propòsits.\r\n