La nostra gent, el nostre motor

Deixem enrere l’any 2025 amb la necessitat gairebé obligada de fer balanç. I, com acostuma a passar, aquest exercici porta inevitablement a posar el focus en les persones. En l’edició d’avui fem una menció especial a homes i dones que, al llarg de l’any, han destacat en àmbits tan diversos i alhora complementaris com el polític, el social, l’educatiu, el sanitari, l’econòmic, el cultural o l’esportiu, i que amb el seu compromís han contribuït a enfortir el projecte col·lectiu de ciutat. Ha estat un any intens, marcat per decisions, iniciatives i fites que han tingut nom i cognoms. Persones que han assumit responsabilitats, que han innovat, que han cuidat, que han creat i que han competit portant el nom de Terrassa més enllà del seu entorn immediat. Evidentment, aquesta és només una selecció; n’han quedat moltes fora. I això és, precisament, una bona notícia. Vol dir que la ciutat és viva, activa i plena de talent. El 2025 se’n va deixant aquesta certesa. \r\n