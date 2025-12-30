Control sobre els mobles abandonats

Terrassa tanca l’any amb una reducció del 5% en les incidències per mobles abandonats, tot i que el repunt detectat a partir de setembre recorda que l’incivisme persisteix. Durant els primers mesos dle 2025, la disminució sostinguda de casos semblava indicar que les campanyes i el servei municipal funcionaven, però la tardor ha posat de manifest que cal continuar treballant en prevenció, educació i control. Mobles i matalassos representen gairebé el 40% de les incidències, seguits de fustes, sofàs, portes, vidre i cartó, i aquesta informació guiarà les pròximes campanyes de sensibilització. Per al 2026, l’Ajuntament ha anunciat vehicles més grans, noves rutes per punts crítics i un canal digital perquè els veïns puguin sol·licitar recollides per Internet. Tot i la millora global, la reducció dels mobles abandonats dependrà tant de l’eficiència del servei com de la implicació ciutadana. Amb informació i col·laboració veïnal, Terrassa pot avançar cap a carrers més nets.\r\n