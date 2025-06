Definim la Marca de Ciutat

No serà fàcil. Ahir es va presentar a la Nova Jazz Cava l’inici del procés participatiu per definir la Marca de Ciutat. Hi van estar presents representants institucionals, agents culturals, esportius, socials i membres destacats de la societat civil. Quin és l’objectiu? Reforçar la identitat de Terrassa com a referent en cultura, innovació i patrimoni. Es pretén consolidar una imatge pròpia tant per a l’exterior com als mateixos terrassencs. Es convocaran uns tallers temàtics en què podrà participar la ciutadania per aportar idees. També es crearan les figures d’ambaixadors (persones, empreses, i entitats) que projectin la ciutat a l’exterior. Tot aquest procés tindrà la direcció d’una agència creativa que va guanyar el concurs públic per desenvolupar el projecte. Sigui com sigui, l’expectativa és alta. En la tendència de creixement de Terrassa, és una iniciativa de la qual es poden extreure més coses bones que dolentes. Una reflexió sobre com som i com ens venem cap a fora.