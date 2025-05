El plànol de la Fira Modernista

Si tens aquest diari a les mans i has arribat fins a aquesta pàgina, hauràs vist que és una publicació especial dedicada a la Fira Modernista. Encara més. És un Diari de Terrassa en forma de plànol per retre homenatge al protagonista de la fira: Lluís Muncunill. L’arquitecte és un referent del paisatge urbà de la ciutat. Malgrat que sembla que ja es coneix tota la seva obra, descobrim una part tan coneguda: les escales d’edificis residencials i de serveis. També hem parlat amb familiars seus que ens confirmen que la nissaga d’arquitectes continua. Però la Fira Modernista és molt més: 362 activitats. Si sou novells us proposem cinc plans i si sou experts també us animem a fer altres cinc activitats. Analitzem quin era el menjar de 1900 i com la moda actual té referències dels vestits d’època. Però quin temps farà? Ho explica el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó. I si encara en voleu més, podeu jugar al nostre Quiz. Gaudiu de la Fira Modernista!