Els mals resultats educatius

L’altre dia comentàvem que les notes més baixes a la selectivitat eren les de l’examen de català. Avui, la notícia sobre el nivell educatiu dels alumnes catalans també és dolenta, el pitjor resultat de la història. Els alumnes de 4t d’ESO no obtenen el nivell a partir del qual es considera que s’ha assolit la competència en anglès, matemàtiques i ciència i tecnologia a les proves de fi nal d’etapa d’enguany. A partir de 70 punts es considera que el nivell és bo i que s’ha assolit la competència, cosa que només passa en dues de les cinc matèries aquest any. Així, els alumnes obtenen un 69,1 a llengua anglesa, un 69,8 a matemàtiques i un 67,9 a ciència, tecnologia i enginyeria. Toca reaccionar i entitats com la Fundació Bofill ja han demanat que s’apliquin reformes profundes davant la persistència dels mals resultats. La tendència a l’empitjorament de l’alumnat sembla un fet i, per tant, cal una refl exió conjunta per revertir-la.