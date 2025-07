Nous preus i el mateix servei

Els nous preus acaben amb pràcticament tres anys de gratuïtat de Rodalies, després que el govern espanyol ho aprovés per contrarestar la inflació derivada de la guerra a Ucraïna. El nou bitllet, també amb viatges il·limitats, però durant el termini d’un mes, a partir de la data escollida, té un preu de 20 euros. A més, també hi ha un abonament de 10 viatges amb una tarifa que varia segons la zona i l’abonament jove. Molts usuaris entenen que el servei no sigui gratuït. El que és un inconvenient per a ells és que el preu no sigui coherent amb el servei que s’hi presta. I és clar que els continus problemes a Rodalies no ajuden a valorar-ho. Amb les tarifes actuals, el transport públic torna a suposar una despesa important per als usuaris. I, no ho oblidem, més encara per als terrassencs. Malgrat que el nou bitllet de 20 euros és per a totes les zones, Terrassa continua situada a la 3 del sistema integrat de transport. És un greuge que encara és vigent.