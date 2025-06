Un Pla de Barris per a Can Parellada

El Pla de Barris comptarà amb una inversió de 1.600 milions en cinc convocatòries, 1.000 milions els aportarà la Generalitat i uns 600 milions, els ajuntaments. Es preveu finançar entre 100 i 120 actuacions, amb una aportació de la Generalitat del 50% del cost de cada projecte, en el cas dels municipis més grans. Els de més 20.000 habitants hauran de presentar projectes valorats entre 6 i 25 milions. Perquè es pugui presentar un projecte, és imprescindible que l’àrea a reformar tingui una renda neta mitjana per persona inferior a la mitjana de Catalunya, que se situa en uns 15.000 euros anuals. També remarquen que l’àrea ha de ser “homogènia” i ha de tenir continuïtat. L’Ajuntament de Terrassa ha decidit presentar en aquesta convocatòria el barri de Can Parellada. Tenim l’experiència anterior de Ca n’Anglada i la Maurina. Una injecció d’aquesta mida en un barri com Can Parellada és una oportunitat única per transformar-lo de dalt a baix.