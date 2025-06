Prendre nota de l’examen de català

Les proves d’accés a la universitat (PAU) del 2025 deixen fins a nou estudiants que han cursat batxillerat a Terrassa amb una nota superior al 9. Una xifra que es redueix a més de la meitat respecte de l’any passat, que els estudiants amb una qualificació excel·lent en van ser vint. D’entre aquest grup, destaca la Núria Porta, de l’institut Montserrat Roig, amb la nota més alta de la ciutat, amb un 9,40. Dues dècimes per sota, amb un 9,20, hi ha en Bernat Martori, de l’Escola Pia, i al tercer calaix del podi, amb un 9,10, hi ha la Laura Garcia, del Cingle, i la Núria Cabañes, també del Montserrat Roig. El primer que hem de fer és felicitar-los per aquestes notes. Tanmateix, la selectivitat deixa una mala notícia pel que fa al català. L’assignatura de Llengua catalana i literatura és la que ha obtingut una nota mitjana més baixa, amb un 6,3 entre els més de 32.000 estudiants que s’han examinat de les matèries obligatòries. Un avís del qual hem de prendre nota.