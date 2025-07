Inversió milionària per asfaltar carrers

L’Ajuntament de Terrassa té en marxa un pla de xoc per renovar l’estat dels carrers de la ciutat, que suposarà una inversió de 10,3 milions d’euros durant els quatre anys de mandat. Es preveu actuar en uns 200 carrers i avingudes fins al 2027, més del 15% del total de la xarxa viària urbana. En els dos primers anys del mandat ja s’ha intervingut en més d’un centenar de carrers per un valor aproximat de 4 milions d’euros. Caldria recordar que la vida útil mitjana d’un vial és de quinze anys. Per això, aquesta inversió milionària que es fa ara es podria haver evitat si els governs municipals haguessin fet un manteniment adequat en el seu moment. Fa uns mesos van aparèixer forats en alguns punts de la ciutat. Si s’arriba a aquest punt, la reparació és més costosa. Com tot a la vida, si fem un bon manteniment de les coses, quan s’acabi la seva vida útil, es podran renovar sense fer una despesa tan important.