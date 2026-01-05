El Vapor de Reis, un èxit (in)esperat

Una de les poques novetats del Nadal a Terrassa era el Vapor de Reis. Es tractava d’un recorregut immersiu per descobrir l’enrenou que precedeix la nit més màgica de l’any. Amb sales temàtiques ben ambientades, actors i una escenografia molt reeixida permetia endinsar-se en aquesta sala d’operacions dels Reis d’Orient. L’experiència es complementava amb tallers infantils per acompanyar la carta a Ses Majestats. L’espai era el Vapor de Prodis, un lloc que ja és màgic per ell sol, ja que tot el que es fa en aquesta antiga nau industrial sembla tocat per una vareta. En definitiva, el Vapor de Reis ha estat un èxit, potser inesperat, que fins i tot ha provocat llargues cues. L’activitat hauria de tenir continuïtat els pròxims anys, perquè s’ha donat amb la fórmula que atreu i captiva les famílies. S’ha de recordar que aquesta experiència ja es fa en altres ciutats des de fa anys. En tot cas, potser és un primer pas per trobar el Nadal terrassenc que fa anys que es busca.\r\n