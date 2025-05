El valor dels edificis desapareguts

Només queda un dia per a l’inici de la Fira Modernista i ja es nota que la ciutat té moltes ganes de tornar al 1900. De fet, les entitats ja preparen activitats molt interessants i adequades. Una d’elles és la xerrada que va organitzar l’Ateneu Terrassenc sobre els edificis perduts del Modernisme. En una conversa entre l’historiador Domènec Ferran i el geògraf Pep Forn es va recordar part del patrimoni desaparegut. I com deia Ferran, “el valor a les pèrdues l’hi donem passat massa temps”. Aquest debat serà una constant en els actes que s’organitzen durant els pròxims dies: la fira recordarà el llegat de l’il·lustre arquitecte Lluís Muncunill, una excusa perfecta per reflexionar sobre la ciutat. De fet, aquest pensament arriba en el millor moment, si tenim en compte les dades, que exposen que des de l’any 2000, la població ha augmentat un 33%, i si mirem més enrere, en els darrers seixanta anys s’ha doblat.