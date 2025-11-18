Els 50 anys de la mort de Franco

En commemoració dels 50 anys de la mort de Franco, el Diari de Terrassa publicarà en els pròxims dies una sèrie de tres reportatges especials. El primer recollirà les vivències dels veïns de la ciutat: on eren, com se’n van assabentar i què van sentir aquell 20 de novembre del 1975. El segon presentarà els testimonis de quatre terrassencs que van viure de prop la repressió franquista, incloses les experiències de Rosa Maria Fernández i Francisco García Cano. I el tercer reunirà els historiadors més reconeguts de Terrassa, com Manuel Márquez i Josep Puy, per analitzar com la ciutat va afrontar la Transició i els canvis socials i polítics posteriors, i aportaran context i reflexió sobre aquell període històric. Avui fem un avançament en què expliquem la creació de l’Espai Virtual de la Memòria Històrica de Terrassa (EVMHT), que recull 2.200 històries de terrassencs que van ser víctimes del règim. Perquè per entendre l’actualitat, és imprescindible revisar la memòria recent. \r\n