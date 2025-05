Es pot innovar a la Fira Modernista?

La 22a edició de la Fira Modernista va acabar com altres anys: sent tot un èxit. La pluja, que era una amenaça, finalment no va aparèixer. Potser per això les aglomeracions van disminuir. De fet, si haguéssim de posar un però a la Fira Modernista seria aquest: l’afluència massiva que col·lapsa la rambla d’Ègara, el raval de Montserrat i sobretot el parc de Sant Jordi i els seus accessos (el carrer de Volta). Certament, és un fenomen que passa a tot arreu on s’organitza un esdeveniment tan consolidat i reeixit com el terrassenc. De fet, estem orgullosos de rebre milers de visitants. Tanmateix, en algun moment hauríem de reflexionar sobre la introducció de novetats que donin un aire fresc a la fira. Hi ha activitats que triomfen. Però amb el patrimoni que tenim es podrien pensar altres actes amb un toc innovador. No es tracta de donar un tomb a una fira que funciona i que és la Festa Major de primavera. Innovar amb històries del 1900 també és possible.