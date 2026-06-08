La cursa electoral ha començat

Fa uns dies, fèiem una anàlisi de la situació política un any abans de les eleccions municipals. Javi García havia anunciat que seria l’alcaldable del PSC. Ona Martínez també havia presentat la seva candidatura amb ERC. Meritxell Lluís, de Junts, era l’altra candidata que ja s’havia proposat. Una de les incògnites era saber si l’actual alcalde Jordi Ballart voldria continuar amb el seu projecte municipalista. Tot apuntava que la resposta seria afirmativa. I ahir a la tarda Ballart va confirmar-ho. Una vegada més va mostrar múscul en un acte multitudinari a LaFACT. L’alcaldable de Tot per Terrassa va donar el tret de sortida de veritat de la cursa cap a les eleccions. Ballart ja va encapçalar la formació el 2019 i el 2023, dos comicis en què va obtenir la victòria. El seu cas és únic amb el panorama polític català i fins i tot estatal. Tanmateix, la situació ha canviat. Ell sap que per revalidar aquesta alcaldia haurà de comptar amb tots els suports possibles. La cursa ha començat. \r\n