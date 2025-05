La innovació de la sostenibilitat

La innovació ja no només implica posar en marxa avenços tecnològics. Es pot innovar de moltes maneres. Però la tendència actual és utilitzar la recerca i la investigació amb objectius de sostenibilitat. El Diari de Terrassa d’avui està ple d’exemples. El més clar és la investigació que ha començat l’Eseiaat i Vueling amb l’objectiu que el sector aeri canviï els combustibles fòssils per altres carburants sostenibles. D’aquesta manera, es podrien reduir un 80% les emissions de diòxid de carboni. Es tracta d’uns assajos que es faran a la ciutat i que poden comportar un impacte mundial. D’altra banda, els Premis Muncunill van distingir ahir empreses com la terrassenca Hercal Zero, que és una referència en el tractament de residus procedents de la construcció. També va guardonar el Grupo Carinsa, una companyia de Sant Quirze que desenvolupa projectes de solucions de rentada més sostenibles. I és que la descarbonització ha de ser una prioritat.