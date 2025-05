Les entitats, al ple de mobilitat

Una desena d’entitats participaran el pròxim 23 de maig en el ple de mobilitat. Aquest és un bon indicador que el tema d’aquesta sessió extraordinària interessa, i molt, als ciutadans. Durant la Junta de Portaveus de divendres, els grups municipals van acordar l’estructura del ple i com es distribuiran els temps per a cada intervenció. El resum de tot plegat és que cada entitat tindrà cinc minuts per exposar la seva proposta. D’una banda, sembla poc temps per explicar millores o posicionaments sobre una cosa tan complexa com la mobilitat de la ciutat. D’altra banda, si se sumen les intervencions dels partits polítics al ple, es pot allargar massa i convertir-se un debat poc productiu. Així, hauríem d’esperar molt d’aquesta sessió. Les aportacions de les entitats seran un valor que s’hauria de tenir en compte a l’hora de prendre qualsevol decisió sobre un tema tan sensible a Terrassa. Sabem que arribar a acords és complicat, però el consens sempre serà el millor per als terrassencs.