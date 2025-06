Pregoners i bons terrassencs

Sempre hem remarcat que el valor de la Festa Major de Terrassa és la potència de les entitats que hi participen. De fet, a la programació sempre destaquen aquells actes amb protagonisme local. I aquesta és la clau del nostre èxit. Estem convençuts que aquesta filosofia funciona aquí i, segurament, no ho faria en altres ciutats. Un dels actes principals de la Festa Major és la lectura del pregó. I ja fa anys també que s’ha optat per terrassencs que no són tan coneguts fora de la ciutat, però que amb la seva tasca diària porten Terrassa a un altre nivell. Fa dos anys va ser el fotoperiodista del Diari de Terrassa Nebridi Aróztegui. L’any passat va ser Aniol Galí, una persona que porta la cultura popular a les venes. Enguany, el pregoner serà el bomber Xavi Casas, que és conegut per ser l’ànima de la campanya solidària “Els bombers t’acompanyem a donar sang” i per la seva participació en la vida cultural de la ciutat. En definitiva, és un terrassenc amb mèrits reals per tenir aquest encàrrec.