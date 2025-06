Produccions “made in” Terrassa

Aquest dimarts a la tarda va començar el procés per escollir una Marca de Ciutat. Com ja es va anunciar, els primes passos es faran amb tallers. El que es va celebrar al Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) portava per títol “Ciutat creativa, audiovisual, fàbrica de talent”. Sabem que el camí per triar una identitat de Terrassa consensuada per tothom que millori el posicionament de la ciutat a l’exterior serà llarg. Però si donem una ullada al potencial del PAC, amb els projectes de nous platós, potser serem més optimistes. Casualment, coincidint amb el desè aniversari de la presència de la plataforma Netflix a Espanya, hem repassat deu produccions que s’han dut a terme a la ciutat. Aquesta companyia té seu a Madrid, però ha utilitzat els platós del PAC i de diferents ubicacions egarenques per a pel·lícules i sèries que han tingut molt èxit. Potser el que ens falta és que la gent, els mateixos terrassencs, ho sàpiguen i ho valorin com un fet per sentir-se’n orgullosos.