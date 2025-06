Terrassa i el seu ADN industrial

Si algú es pensés que Terrassa viu només del sector serveis, estaria molt equivocat. El passat de la ciutat és industrial. Però el present també, i el futur ho haurà de ser. La indústria està al nostre ADN, com moltes altres característiques. “La ciutat del fum”, el llibre amb què el periodista i escriptor Vicenç Villatoro es definia. Abans era el tèxtil, però ara tenim química, farmacèutica i fabricació de maquinària industrial, entre d’altres. La Cambra de Comerç de Terrassa celebra avui l’acte de lliurament dels Premis Cambra 2025, que ret homenatge a la indústria egarenca d’ahir i d’avui. De fet, el sector industrial té molts reptes al davant. L’aplicació de la tecnologia i la digitalització per ser més competitiu. La retenció del talent també és clau. Sense oblidar la sostenibilitat i la circularitat. Per tot plegat, Terrassa està en la millor posició per continuar sent un motor de la indústria en l’àmbit català, estatal i europeu.