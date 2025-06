Terrassenquisme als polígons industrials

Ens agrada molt fer terrassenquisme. El diari d’avui n’és el millor exemple. Terrassencs de tots els àmbits ens expliquen quines són les millors coses de la ciutat. Però no ens enganyem, també tenim moltes mancances. Una d’elles, una clara assignatura pendent, és la situació dels polígons industrials. A Terrassa tenim una activitat econòmica molt potent amb moltes empreses i de diferents sectors. En el seu dia a dia, aquestes companyies també poden ser les millors ambaixadores de la ciutat. Com? Tenint les millors condicions per fer la seva feina: amb bons accessos, carrers asfaltats i senyalitzats i tots els serveis que corresponen amb una ciutat com la nostra. Per això, celebrem que es destinin més de dos milions d’euros a fer millores als polígons industrials. De fet, aquesta injecció permetrà accelerar l’execució del Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica. Com diem, és una altra manera de prestigiar Terrassa per captar més negocis i talent.