Torna a obrir el Casino del Comerç

Una vegada més obrim el debat sobre la conservació del patrimoni de la ciutat. Aquest cop, però, per parlar d’un edifici que havia quedat en desús. Estem parlant del Casino del Comerç, que va ser fundat l’any 1860, i que va ser durant dècades un punt de trobada social i cultural a Terrassa. L’edifici està inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de la ciutat. Aquest segle ha tingut alguns intents comercials no reeixits com un basar xinès. A l’interior del mateix es conserva l’escala principal i una part patrimonial important com són unes voltes. Tancat i en unes condicions deplorables, fa que el carrer de Sant Pere ofereixi una imatge de degradació. Ara una clínica d’estètica i una escola d’anglès ocuparan l’immoble. Segurament, no serien els inquilins que voldríem per al patrimoni terrassenc. Però també és cert que cal que el Casino del Comerç torni a obrir i doni vida al carrer de Sant Pere.