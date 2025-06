Un altre any sense tribunal de les PAU

Un miler d’estudiants terrassencs començaran aquest dimecres les proves d’accés a la universitat (PAU). Durant la jornada, els nervis estaran presents a les aules de diferents facultats de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) on els alumnes egarencs faran els exàmens de les diferents matèries. Per a molts, serà un moment crucial, ja que de la nota que obtinguin de la selectivitat podran o no cursar la carrera que desitgen i en el centre que triïn. Per tant, tenen molt en joc. I un any més, Terrassa no disposarà de cap tribunal. Costa de creure que una de les ciutats universitàries més importants de Catalunya no pugui acollir les PAU. Certament, estem en època d’exàmens també en l’àmbit universitari. Però amb bona voluntat es podrien trobar equipaments educatius on poder fer la selectivitat. Ja no només pensem en el benefici que suposa per als estudiants fer la selectivitat prop de casa, sense desplaçaments, sinó en el fet que una ciutat universitària ha de mostrar perquè ho és.