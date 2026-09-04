Un esprint per tancar el mandat

Dimarts comença el curs escolar, marcat per la reducció d’alumnes a la ciutat i per la vaga dels docents. Però també enceta un curs polític molt intens. Quedarà menys d’un any per a la fi del mandat. Però abans d’arribar-hi, queden pendents molts temes a resoldre. El primer és l’aprovació del nou Pla de Mobilitat al ple d’octubre, requisit indispensable per accedir a fons europeus i base per redactar els futurs plans de la bicicleta i d’aparcaments. El segon, la nova licitació del transport urbà, un contracte que acumula pròrrogues des del 2009 i que Cardona vol encarrilar abans de final d’any. En l’àmbit urbanístic, a l’AEG ja es comercialitzen pisos i avancen les negociacions per a l’Institut del Teatre. Al Vapor Cortès, les obres d’urbanització podrien començar el primer trimestre del 2027. També quedarà la candidatura de Can Parellada al Pla de Barris. I encara hi ha molt més. Serà un esprint que pot canviar la ciutat de dalt a baix.\r\n