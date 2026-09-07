Un inici escolar amb serveis mínims

Un total de 25.602 estudiants terrassencs començaran avui el curs 2026-2027. L’inici, però, no serà normal, ja que es manté la gran tensió entre la comunitat educativa i l’Administració. Els sindicats i el Govern continuen lluny de segellar un acord i han convocat una jornada de vaga per al primer dia. Entenem les peticions del col·lectiu de professors i docents, però també demanem que la vaga no comprometi el dret a l’ensenyament. El primer dia és important, especialment en els canvis de cicle educatiu, per la qual cosa ens hem d’assegurar que els nostres infants i joves poden fer aquesta transició adequadament. Abans de començar el curs, hem fet un repàs de tot el que queda pendent de solucionar: recursos humans i econòmics, ràtios, el model d’escola inclusiva i, sobretot, reprendre la confiança amb el Departament d’Educació i FP. Així ens trobem ara mateix. Esperem que tingui una solució aviat per no comprometre més l’educació dels alumnes terrassencs i catalans.\r\n