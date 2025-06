La cita és aquest dijous a les 19 hores. I el lloc, el de sempre: la Seu d’Ègara. Diari de Terrassa celebra la quarta edició dels premis Gent de Terrassa. Un certamen que ja està consolidat i que una vegada més reconeixerà la trajectòria i el talent de sis terrassencs i una entitat. La coincidència ha fet que enguany els premiats siguin molt rellevants tant a Terrassa com a fora de la ciutat. Es tracta del periodista Xavi Coral, el xef Artur Martínez, l’actriu Miriam Moukhles, l’artista Conrad Roset, l’advocada Maria Vidal, i l’escriptora Sònia Guillén. I per rematar-ho, els Minyons de Terrassa rebran el premi Gent de Terrassa en la categoria d’entitat, un any que ha estat clau per a la colla. En definitiva, serà una nova festa del terrassenquisme, en la qual assistiran unes 300 persones. Es tracta de la millora manera que tenim els terrassencs de trobar-nos en un escenari incomparable, per valorar la ciutat en què vivim i per concloure que, quan ens ho proposem, res ens atura.