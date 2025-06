Valorem les festes majors de barri

Fa unes setmanes que les festes majors de barri omplen la ciutat d’activitats els caps de setmana. Els pròxims dies és el torn de sis barris: Vallparadís, Can Boada del Pi, Can Tusell, Roc Blanc, Montserrat i Can Jofresa. L’any passat vam analitzar quant costa organitzar cada any aquestes festes. Enguany, hem volgut realçar l’esforç material i humà que té per a les entitats veïnals crear un programa atractiu amb els recursos dels quals disposa. Si per a l’Ajuntament ja és complicat dissenyar una Festa Major de Terrassa, per a una associació, formada per veïns voluntaris, la complexitat es multiplica. I, en realitat, l’objectiu sempre s’acaba assolint. Perquè si és el que es pretén és fer comunitat, crear un ambient de convivència i de lligams amb les persones que viuen al teu costat, això s’aconsegueix sempre. D’aquesta manera, només hi podem afegir una cosa: gaudiu de les festes majors de barri i valorem-les per l’esforç que s’hi ha posat en l’organització.