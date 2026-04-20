El llegat que deixa Soteras a l’FCF

En nou anys s’ha recuperat la liquiditat financera, s’han netejat tots els deutes, i s’ha posat en marxa una campanya d’ajuts econòmics als clubs amateurs.
El mes de juny, Joan Soteras afrontarà la que serà la seva última Assemblea General Ordinària i posarà punt final a una presidència que serà recordada i ha de servir de referent per a les Juntes Directives que puguin venir en el futur.
El seu mandat deixa com a principal llegat el sanejament i l’enfortiment econòmic de l’entitat. Una solidesa financera que comença pel rigor en la gestió. Durant nou anys, no s’ha incrementat cap quota federativa ni mutual, s’han triplicat els ajuts econòmics als clubs fins a arribar a gairebé 4 milions d’euros… i el que és més important, s’ha aconseguit revertir la situació econòmica de la Federació.
El futbol català, en l’àmbit competicional, però també de gestió, és un referent per a altres federacions esportives catalanes i un mirall en què la resta de federacions de futbol de l’Estat es miren i copien el model. No és casualitat, doncs, que Soteras sigui el vicepresident econòmic de la RFEF.