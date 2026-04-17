La Fira Som Grans del 2026 (2)

Avui continuem explicant-vos el que, amb motiu de la celebració de la Fira Som Grans 2026, tindrà lloc al Recinte Firal de l’Ajuntament, situat a l’avinguda del Vint-i-dos de juliol, 265, el 25 i 26 d’abril.
La setmana passada us vam parlar del Recorregut Fotogràfic, dels treballs manuals de tota mena que es fan als casals i centres de gent gran, de les activitats que s’han preparat per als més petits: globus, pintacares, inflables... També dels campionats de dòmino, Rummikub i escacs, i de la possibilitat de dinar, acompanyats de música en directe, gentilesa del restaurant Can Mir, pel mòdic preu de 14 euros. Recordeu que cal reservar taula aviat.
El dissabte 25, matí i tarda, i el diumenge 26 al matí serà el gran moment de les actuacions dels tallers de balls diversos dels casals i centres de Terrassa, amb la novetat de l’actuació de dos grups de l’Esbart Egarenc.
El matí de dissabte, a partir de les 10.24, podreu veure actuar 13 grups: sis de ball en línia, tres de sevillanes, dos de zumba, un de “faldas y volantes” i un de balls variats. Les actuacions duren aproximadament uns dotze minuts cadascuna.
La tarda de dissabte, a partir de les 3 de la tarda, és una autèntica bogeria de grups: un total de 21 grups! 10 grups de ball en línia, 4 de sevillanes, 2 de l’Esbart Egarenc (una agradable novetat!), 2 de castanyoles, 1 de flamenques, 1 de country i 1 de balls llatins. Segons la programació, si no hi ha retards, a un quart de 8 hauran finalitzat tots els balls.
Continuarem el diumenge dia 26, a les 9.30, amb una segona xocolatada gratuïta gentilesa del restaurant Can Mir i es reprendran les actuacions de més grups de ball a partir de les 10.
El matí de diumenge és una mica especial: en dues de les modalitats de ball: country i sardanes actuaran conjuntament grups de diversos casals, que disposaran de més temps per a les seves actuacions (48 minuts els de country i 24 minuts les colles de sardanes). Fa molt goig veure unes 80-100 persones ballant country i és realment emocionant el galop d’entrada de les sis colles de sardanes que us sorprendran amb les seves sardanes de fantasia.
També podreu veure, si us animeu a venir, 2 balls en línia, 1 de rumba flamenca,1 de balls de saló, 1 de sevillanes, 1 de ball llatins i un grup de Zumba.
El matí acabarà, més o menys, a la una, i es reobrirà el menjador, i a partir de les 16 h hi haurà una sessió de ball a càrrec del Grup Fase 3 (Orquestra Aquarius).
Per participar en el ball, caldrà comprar una entrada, amb un cost simbòlic de 2 euros. L’entrada us permetrà participar en el sorteig de diversos obsequis a la mitja part del ball. Es donarà per finalitzat el ball a les 7 de la tarda.
L’endemà, 27 d’abril, començaran les actuacions a la Factoria, que continuaran el dimarts 28 i el dijous 30. La setmana que ve us explicarem tot el que us oferirem i com ho heu de fer si hi voleu assistir.