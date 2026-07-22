Psicòlogues especialistes en infància i adolescència des de 2013

Després de més de deu anys treballant com a psicòlogues especialistes amb infants, adolescents i les seves famílies, hi ha una realitat que hem après per damunt de tot: darrere de la majoria dels conflictes familiars no hi ha manca d’amor.
Hi ha cansament, presses, culpa, por d’equivocar-se i, sovint, la sensació de no disposar de les eines necessàries per afrontar els reptes de la criança.
Al llarg d’aquests anys hem acompanyat centenars de famílies des de la teràpia psicològica especialitzada, intervenint en dificultats emocionals, problemes de conducta, conflictes entre pares i fills, adolescents, crisis evolutives i situacions en què la comunicació s’havia deteriorat. Cada història és diferent, però totes comparteixen un mateix desig: retrobar-se i recuperar el benestar familiar.
Al llarg dels anys i a través de l’experiència, hem entès que una part important d’aquest patiment es podria prevenir. Les famílies no haurien d’esperar que aparegui un problema greu per començar a cuidar el seu benestar emocional. Igual que cuidem la salut física abans d’emmalaltir, també podem enfortir els vincles abans que el conflicte ocupi massa espai.
D’aquesta convicció neix Raíces (Arrels), Escola de Benestar Emocional i Famílies, un projecte que combina dues línies de treball complementàries: la teràpia psicològica especialitzada i un ampli programa de tallers, activitats i experiències familiars orientades a la prevenció, l’aprenentatge i la connexió.
A Raíces acompanyem famílies amb infants des dels 0 anys fins a l’adolescència, amb professionals especialitzats en cada etapa del desenvolupament. Creem espais on pares, mares, infants i adolescents poden compartir experiències que els ajudin a comprendre’s millor, reforçar el vincle i gaudir de temps de qualitat en un món que massa sovint ens empeny a viure amb presses.
Els nostres tallers combinen el rigor de la psicologia amb experiències vivencials, perquè sabem que les relacions no canvien només escoltant teoria; canvien quan vivim moments que ens permeten mirar-nos d’una altra manera, comprendre’ns i construir records compartits.
Creiem profundament que educar no consisteix a fer-ho perfecte. Consisteix a ser-hi presents, reparar quan ens equivoquem i continuar construint una relació basada en el respecte, la confiança i l’afecte. També creiem que demanar ajuda o buscar eines no és un signe de feblesa, sinó un acte de responsabilitat i d’amor cap als nostres fills.
Vam escollir el nom Raíces perquè les arrels són allò que no es veu, però que sosté tot el que som. Quan les arrels són fortes, els arbres poden créixer, adaptar-se als canvis i resistir les tempestes. Amb les famílies passa el mateix: cuidar el vincle, la comunicació i el benestar emocional és enfortir les arrels perquè infants, adolescents i adults puguin créixer amb més seguretat, confiança i equilibri. Aquest és el sentit de Raíces i el nostre compromís amb les famílies.